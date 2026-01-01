2 heridos en moto graves tras choque desigual en el centro

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Entre la vida y la muerte se encuentran dos jóvenes tras ser embestidos por una camioneta al momento de omitir la luz roja de un semáforo en uno de los cruces más transitados del primer cuadro de la ciudad.

El fuerte encontronazo ocurrió alrededor de las 12:30 horas del mediodía sobre la Avenida López Mateos, en su cruce con la calle 16 de Septiembre.

Testigos presenciales señalaron que los dos jóvenes, de entre 18 y 23 años, desplazaban su motocicleta Vento negra con detalles en amarillo de oriente a poniente sobre López Mateos.

Sin aminorar la marcha ni mostrar intención de frenar, el piloto cruzó el semáforo en rojo.

Una camioneta Nissan Kicks blanca, manejada por una conductora de entre 35 y 40 años que cruzaba con preferencia en luz verde rumbo al sur, no pudo esquivarlos e impactó de lleno la parte lateral derecha de la moto.

El impacto proyectó a ambos ocupantes por encima del camellón, haciéndolos caer de manera estrepitosa sobre los carriles contrarios de poniente a oriente.

Ambos quedaron tirados sobre el pavimento con severas heridas en distintas partes del cuerpo.

Policías viales arribaron al lugar para abanderar la zona antes de que se registrara otra tragedia, mientras que paramédicos de la ambulancia 080 atendieron a los heridos en el sitio.

Tras estabilizarlos, fueron ingresados de emergencia al Hospital 1 del IMSS, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La conductora de la camioneta permaneció en el lugar a la espera de las diligencias correspondientes.