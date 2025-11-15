2 menores provocan choque, protagonizan persecución y vuelcan en Pensadores

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Dos menores de edad que tripulaban un vehículo sin la pericia debida chocaron con un vehículo de plataforma, ocasionaron una persecución y acabaron heridos al volcarse en calles del oriente de la ciudad.

Los presuntos responsables son un menor de 12 años y su acompañante de 14 años de edad, ambos se desplazaban en un vehículo Chevrolet Sonic negro, mientras que a unos metros quedó el afectado y su pasajero que viajaban en un Nissan March rojo.

De acuerdo al afectado, el accidente ocurrió al filo de las 2:20 horas de este sábado cuando los dos menores al circular por una de las calles principales del fraccionamiento Pensadores Mexicanos, no se detuvieron en un señalamiento de alto y eso causó el percance.

Lejos de detenerse trataron de huir a exceso de velocidad sobre la calle Juan Soriano rumbo al sur, fue en determinado momento que la víctima del choque se encontró una patrulla de la Policía Estatal a la cual solicitó el apoyo por lo que se unió en la persecución.

El conductor del coche Sonic al llegar al cruce con Ángel Zárraga observó que ya no había más camino y no tuvo otra opción que chocar contra una barda de una casa y una malla ciclónica que da a un predio abandonado.

Tras el choque los presuntos responsables resultaron con heridas y su automóvil con daños de consideración en la estructura del techo así como en el parabrisas.

Posteriormente se hicieron presentes Policías Municipales y paramédicos del 080 quienes atendieron a los dos jóvenes para posteriormente trasladarlos a un nosocomio los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.