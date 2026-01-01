2 policías heridos tras chocar patrulla contra camión de leche en El Llano, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Dos elementos de la Policía Municipal de El Llano resultaron lesionados de consideración luego de protagonizar un fuerte accidente carretero que derivó en la volcadura de su patrulla y de un camión repartidor de lácteos, registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera estatal 43, a la altura de la comunidad de La Unión.

El aparatoso siniestro se reportó a los cuerpos de emergencia al filo de las 9:30 horas. De acuerdo con la cinemática del percance, ambas unidades circulaban en sentido de norte a sur sobre la mencionada vía estatal.

La patrulla municipal, una camioneta Dodge Ram con número económico AG858A3, avanzaba antecediendo al camión de carga ISUZU en color blanco, perteneciente a la empresa Alpura.

Al llegar al entronque para ingresar a La Unión, el chofer del camión de leche realizó una maniobra para dar vuelta hacia su izquierda.

Al percatarse de la acción, el oficial al volante de la radiopatrulla intentó esquivar la unidad ejecutando una maniobra evasiva; sin embargo, no logró evitar la colisión lateral entre ambos vehículos.

Tras el choque salió proyectada sin control aproximadamente 300 metros del punto de impacto, terminando volcada sobre un costado de la carretera con los neumáticos apuntando hacia el cielo.

El camión repartidor también terminó sobre su costado tras el encontronazo.

Paraviales y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los dos uniformados a bordo de la unidad AG858A3 sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Zona Número 2 del Seguro Social.

Por su parte, los dos ocupantes del camión de carga resultaron únicamente con golpes contusos leves y fueron valorados en el sitio sin que requirieran traslado a un nosocomio.

Finalmente las autoridades correspondientes se hicieron cargo del levantamiento de indicios para deslindar responsabilidades legales.