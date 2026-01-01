3 agentes de la Ministerial se fueron sin pagar de un bar en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un caso de presunto abuso de poder y prepotencia sacude a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que tres elementos de la Policía Ministerial fueran exhibidos públicamente tras presuntamente retirarse de un negocio sin saldar su consumo, escudándose en influencias dentro de la corporación.

Los hechos se registraron la tarde del pasado jueves 13 de agosto en la conocida cantina “Mi Cantón Bar”, ubicada en la intersección de las calles Poder Legislativo y Pensador Mexicano, en pleno corazón del emblemático Barrio de la Purísima.

Pedir como reyes, pagar como nadie



Según el reporte, los tres agentes investigadores arribaron al establecimiento, tomaron lugar en una mesa y comenzaron a solicitar rondas de bebidas.

Con el paso de las horas, el pedido escaló, sin embargo, al concluir la comilona, los uniformados simplemente se pusieron de pie y encararon la salida.

Al percatarse de la maniobra, el mesero a cargo de la mesa les dio alcance antes de traspasar la puerta para entregarles el ticket de cobro.

La respuesta de los clientes sorprendió al trabajador: los ministeriales se negaron rotundamente a pagar un solo peso, argumentando con prepotencia ser escoltas directos de un alto mando de la FGE, para posteriormente retirarse a toda prisa del sitio sin dejar siquiera propina.

El empleado pagó los platos rotos



La situación empeoró para el trabajador cuando la administración del lugar le notificó que, por políticas internas, la deuda de la mesa corría a su cargo. Al verse obligado a desembolsar de su propio sueldo el consumo de los servidores públicos, el afectado decidió actuar.

El mesero logró extraer imágenes del sistema de videovigilancia de la cantina para hacer pública la denuncia mediante redes sociales, exponiendo el rostro de los agentes involucrados.

Asimismo, solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación interna para deslindar responsabilidades y sancionar el actuar de los elementos.

La cuenta en cuestión ascendió a los 2 mil 200 pesos.