3 asistentes a torneo deportivo graves por presunta sobredosis de drogas en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Tres hombres originarios de Guadalajara y participantes del Torneo de la Amistad, terminaron al borde de la muerte por presunta intoxicación en departamentos Coyotes.

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia sorprendió a los vecinos del complejo Coyotes Housing Services, en la comunidad Cotorina Coyotes.

Todo ocurrió con el hallazgo de tres hombres inconscientes al interior de un departamento ubicado en Calle Granja Cotorina #9, situado al sur de la ciudad.

El reporte se verificó al filo de las 07:10 horas, en el que se indicaba sobre tres personas inconscientes. De inmediato arribaron Policías Municipales, Policía Estatal, dos ambulancias del ISSEA y una de Cruz Roja.

Al ingresar, paramédicos localizaron a los tres individuos con severa dificultad para respirar, alteraciones cardiacas y un deterioro evidente, presuntamente derivados de una intoxicación.

Dos de los hombres fueron estabilizados en el sitio y trasladados de inmediato al Hospital General de Zona #1 del IMSS en código rojo.

El tercero, el más grave, tuvo que ser intubado dentro del departamento, antes de ser llevado también al mismo nosocomio.

De manera extraoficial, trascendió que en el departamento se halló una sustancia granulada color rosa, con características similares al tusi o tusibí, droga sintética de composición impredecible y alto riesgo, generalmente combinada con ketamina y MDMA.

Los intoxicados fueron identificados como:

• Salvador Preciado Ramírez, 42 años – intubado

• Alejandro Reyes Ruelas, 44 años

• Ángel Isaí Sánchez Prado, 23 años

Todos ellos son originarios de Guadalajara, Jalisco, y se encuentran vinculados al Colegio Inter de Guadalajara que participa en dicho evento deportivo del Instituto Cumbres.

La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso para determinar qué ocurrió en el interior del departamento y si existe responsabilidad de terceros.