3 de cada 10 embarazos atendidos en Hospital de la Mujer son de adolescentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alrededor del 30% de los embarazos atendidos en el Hospital de la Mujer corresponden a adolescentes, principalmente jóvenes de entre 15 y 17 años, aunque también se han registrado casos en menores de 12 y 13 años.

El director del Hospital de la Mujer, Jaime Reyna Cruz, señaló que la incidencia de embarazos adolescentes se mantiene más o menos estable, por lo que consideró necesario reforzar la educación sexual y la concientización entre los jóvenes.

Explicó a medios informativos que esta situación está relacionada, entre otros factores, con la falta de orientación tanto en el hogar como en el entorno familiar, así como con la necesidad de promover una sexualidad responsable.

Reyna Cruz precisó que, aunque la mayoría de los casos se concentra entre los 15 y 17 años, también se atienden embarazos en edades menores, lo que representa un llamado a fortalecer las acciones de prevención.