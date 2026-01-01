44 años de prisión a Elías en Aguascalientes por abuso y lesiones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 44 años, 10 meses y 15 días de prisión en contra de Elías “N”, al acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de Allanamiento de Morada, Violación, Amenazas y Lesiones Dolosas Calificadas, cometidos en agravio de una mujer.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los hechos se registraron a finales de julio de 2023, cuando el ahora sentenciado presuntamente se introdujo de manera violenta y sin autorización al domicilio de la víctima, donde la agredió físicamente.

A partir de ese momento, el acusado sometió a la víctima mediante el uso de la fuerza física y moral, generando un contexto de violencia y sometimiento que se prolongó durante los hechos investigados.

Asimismo, se acreditó que el sentenciado, durante varias ocasiones y principalmente por las noches, violentó sexualmente a la víctima, empleando la fuerza para vencer su resistencia y mantenerla bajo su control.

Además de las agresiones sexuales, Elías “N” amenazó en repetidas ocasiones a la víctima con privarla de la vida, acciones que provocaron en ella un estado de temor y fueron utilizadas para mantener su sometimiento.

La investigación también permitió establecer que el acusado ejerció violencia física de manera reiterada, ocasionando afectaciones a la salud de la víctima, hechos que fueron considerados dentro del delito de Lesiones Dolosas Calificadas.

Derivado de la denuncia, la institución inició con las indagaciones logrando la detención del señalado a través de Agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Como resultado del proceso penal, y tras la valoración de los datos y elementos de prueba presentados por la representación social, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria en contra de Elías “N” por los delitos señalados.

La resolución contempla una pena de 44 años, 10 meses y 15 días de prisión, además del pago de 715 días multa, equivalentes a 74 mil 174 pesos, como consecuencia de los hechos por los que fue encontrado penalmente responsable.