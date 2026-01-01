60% de derechohabientes en ISSSTE son adultos mayores: FSTSE

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos seis de cada diez derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son adultos mayores, para lo cual se requieren medidas y evitar saturación en el único hospital que se tiene en el estado, enfatizó Normando López Meixueiro, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)

“Nosotros tenemos derechohabientes con un promedio de edad de 50 años para arriba y si no le pensamos ahora que podemos hacer algo para desahogar, y tenemos que ponerle una viabilidad entre gobierno federal, estatal y municipal. Es el momento de poder hacer algo”, expresó.

– ¿De qué porcentaje hablamos?

– Somos 60 por ciento de los trabajadores adultos mayores y no queremos que se colapse el hospital, sino que se tenga una viabilidad, es la mejor solución.

En ese sentido, López Meixueiro hizo hincapié en desahogar la atención a afiliados que residen en los municipios fuera de la ciudad capita por medio de espacios que se tienen proyectados, a fin de no que trasladar para atenderse en el hospital de esta urbe .

“Se supone que están buscando en Rincón de Romos, en San Francisco de los Romo y que en vez de venirse para una consulta hasta acá, puedan ser atendidos con rapidez”, insistió el líder de la FSTSE.