80 personas lesionadas entre policías y civiles deja marcha en la CDMX

Redacción

Ciudad de México.-El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, responsabilizó a los manifestantes que se enfrentaron con policías en Palacio Nacional de las lesiones de 20 civiles y 40 policías durante la movilización de la “Generación Z” y “Movimiento del Sobrero.

El funcionario comentó que los policías respondieron a las agresiones de los manifestantes.

“Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar la las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta respetar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada.. la responsabilidad es de quienes asistieron a la violencia y provocaron otra vez intentaron provocar violencia en la ciudad de México”, comentó el funcionario.

En conferencia de prensa Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que las manifestaciones realizadas en la capital del país dejaron 60 policías lesionados, así como 40 personas detenidas. La dependencia aseguró que analizan videos para determinar si los elementos de seguridad para determinar si actuaron fuera de protocolos.

En conferencia el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que 20 de las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por presunto robo y lesiones. Las otras 20 personas fueron detenidas por faltas administrativas.

Según el funcionario, lo que se busca es privilegiar la prevención, como joyerías para proteger los comercios. Pablo Vázquez Camacho aseguró que los policías fueron replegando a los manifestantes que quitaron las vallas.

Con información de Latinus