9  escuelas tienen daños por lluvias; IEA descarta suspensión de clases

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Daños materiales en al menos nueve planteles escolares se contabilizaron debido a las precipitaciones pluviales, reconoció Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien rechazó que debido a estas situaciones hayan tenido que suspender actividades en alguna institución.

“No hubo una suspensión como tal. Sí es importante aclarar que las recientes lluvias generaron que tuviéramos que implementar un programa adicional de mantenimiento, Al cierre del ciclo escolar no habían presentado alguna afectación, hoy con las recientes lluvias hubo algunas filtraciones. Pero no hubo afectación del servicio, se tomaron las medidas correspondientes. Lo más importante es que ya las estamos atendiendo”, subrayó en entrevista.

– ¿Cuántas escuelas?

– Son cerca de tres las que se vieron afectadas con las lluvias de ayer y las pasadas, al inicio del ciclo escolar, tuvimos el reporte de seis escuelas.

En ese sentido, Gutiérrez Reynoso amplió que para atender estas afectaciones en planteles, se ha implementado una jornada de rehabilitación a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa para evitar riesgos.

“Se atendieron reportes de caídas de árboles, del derribo de algunas bardas o de deslaves que también de manera oportuna, con la colaboración de servicios públicos municipales se están atendiendo. Sin riesgo para los alumnos”, informó el titular del IEA.

El ciclo escolar para enseñanza elemental en Aguascalientes inició desde el pasado lunes.