90 toneladas de basura se generan a diario en Jesús María: Barba

Redacción



Jesús Maria, Ags.- En esta localidad se recolectan alrededor de 90 toneladas de residuos diariamente, volumen que aumenta durante la temporada de lluvias debido principalmente al incremento en el peso de la basura, informó Rigoberto Barba López, secretario de Servicios Públicos.



En charla con El Clarinete, explicó que los residuos húmedos pueden incrementar entre 15 y 20% su peso, lo que representa una dificultad adicional para las labores de recolección y traslado.



La situación también complica el depósito de la basura en el relleno sanitario, debido a las condiciones que se presentan durante los periodos de lluvia y que pueden generar suspensiones en las operaciones de los camiones.



Barba López indicó que el municipio debe prepararse cada año para esta temporada, pues las precipitaciones modifican las condiciones habituales de manejo y transporte de los desechos.



A pesar de estas dificultades, el servicio se mantiene activo mediante las unidades de recolección disponibles.



Al concluir destacó que el crecimiento de Jesús María representa un reto para la prestación del servicio, particularmente ante la expansión de nuevos fraccionamientos y condominios.