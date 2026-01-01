Aaron Donald se prueba otra vez con los Rams

El estelar defensivo Aaron Donald dio un paso más en su posible regreso a los emparrillados tras completar un nuevo entrenamiento con Los Angeles Rams el pasado sábado. La sesión de prácticas, realizada en las instalaciones del equipo en Woodland Hills, quedó registrada formalmente en el informe oficial de movimientos de plantilla de la NFL emitido este domingo.

Se trata de la segunda práctica de evaluación que realiza el egresado de Pittsburgh durante el presente campamento de entrenamiento. Al respecto, el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, enfatizó tras el primer duelo de pretemporada ante Kansas City que la decisión final dependerá de los tiempos que el propio jugador determine.

“Lo que no quiero hacer es sentarme aquí y establecer un plazo… Si él llega al punto de decir sí o no, creo que se ha ganado el derecho a tener claridad al respecto. Espero que suceda más pronto que tarde, pero quiero respetar el momento en que él sienta que llega esa claridad”, declaró McVay.

Esta reciente sesión sigue a un primer entrenamiento realizado a inicios de agosto en la Universidad Loyola Marymount, en el que Donald trabajó bajo la supervisión del entrenador de línea defensiva Giff Smith y el equipo médico del club. Tras dicha prueba, McVay describió el estado físico del liniero como “impresionante”.

Tras una carrera de 10 años en Los Ángeles donde acumuló múltiples selecciones All-Pro y un anillo de Super Bowl, Donald anunció su retiro en marzo de 2024.

Con información de ESPN

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