Abejas de León cae con Panteras de Aguascalientes 

Comunicado

Las Panteras de Aguascalientes obtuvieron un valioso triunfo en carretera 102-87 al dominar en el segundo partido a Abejas de León, consiguiendo así dividir la serie.

El equipo de Aguascalientes que dirige el coach español José Santaella dominó el encuentro con autoridad, defensivamente ocasionó que Abejas perdiera 13 balones y llegó a tener hasta 25 puntos de ventaja además que estuvo al frente en el marcador durante 37 minutos y 40 segundos.

El mexicano Gabriel Girón salió inspirado y demostró su calidad siendo el MVP del partido, sumó 23 puntos y dio 7 asistencias. Por su parte el poste Mikyle McIntosh sumó 18 puntos, Shaun Willet 12 puntos y Ahmed Hill 11.

Por Abejas de León el mejor encestador fue Joseph French con 18 puntos, seguido de Justin Winston con 17.

El partido se llevó a cabo en el Domo de la Feria de León.

Panteras regresa a defender su casa el majestuoso Auditorio Hermanos Carreón para recibir a Santos del Potosí los días jueves 20 y viernes 21 de agosto, ambos compromisos a las 20:30 horas.

Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Abejas 19 24 14 30 87

Panteras 27 23 31 21 102