Abogados ven como un sueño que se termine proyecto de Ciudad Justicia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Litigantes de Aguascalientes ven cada vez más lejano que se pueda concretar el proyecto de Ciudad Justicia que viene de tiempo atrás. Erick Monroy Sánchez, presidente de la Barra de Abogados, para lo cual enfatizó que es parte de los motivos en atrasos que se padecen en la prontitud de los juicios.

“La aspiración de Ciudad Justicia es un sueño que no viviremos y creo que ahí está la gran problemática, pues habría espacios suficientes. Tenemos un terreno bastante amplio y creo que es un sueño. Los tiempos siguen siendo muy lentos”, comentó en entrevista grupal.

– ¿Qué asuntos son los que presentan mayor déficit?

– Los seis juzgados familiares son quienes presentan un retraso muy visible, principalmente del 1 al 4.

– ¿Hay jueces que han ganado fama de que no avanzan, incluso boletinados por asociaciones?

– Bueno, del juzgado primero de lo familiar no va a usted estar haciendo comentarios, pues en realidad es el más antiguo. Le ha tocado bailar con la más fea.

En ese sentido, Monroy Sánchez abundó que dentro de las situaciones cotidianas que deben afrontarse en juzgados se enfoca a la falta de mayor personal y que ello genera que se acumulen las resoluciones.

Cabe mencionar que el proyecto de Ciudad Justicia se inició a inicios de 2016, durante el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, pero no ha podido completarse en una década.