Abre Jesús María espacio para impulsar a productores locales

Redacción

Jesús María, Ags.-Con una muestra de la riqueza productiva del campo jesusmariense, el Gobierno Municipal de Jesús María inauguró el Primer Sendero Agrorural, una nueva plataforma para que pequeños productores, agroemprendedores y empresas de transformación acerquen directamente sus productos a las familias y fortalezcan sus oportunidades de comercialización.

El presidente municipal, César Medina Cervantes, destacó que este proyecto busca impulsar el consumo local y dar mayor visibilidad a quienes producen y transforman alimentos y artículos en Jesús María. Señaló que la ubicación en la Plaza Principal permitirá aprovechar el flujo de visitantes durante el fin de semana y generar un contacto directo entre productores y consumidores.

“Lo que buscamos es que mes con mes estén rotando y tengamos espacio para todos”, expresó el alcalde, al señalar que esta primera edición es apenas el comienzo de un proyecto que se pretende consolidar y ampliar conforme aumente la participación de los productores y la respuesta de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agrario y Rural, J. Guadalupe Valtierra Pérez, explicó que el Sendero pone especial atención en los pequeños productores, empresas de transformación y emprendimientos agroindustriales que diariamente trabajan para salir adelante y que requieren espacios para mostrar y comercializar sus productos.

Durante esta primera edición participan negocios y productores que ofrecen alimentos, productos artesanales, café, nieve, cajeta, quesos, alfajores, artesanías y otros artículos elaborados en Jesús María.

El Primer Sendero Agrorural permanecerá en la Plaza Principal del 28 al 30 de agosto, de 11 de la mañana a 9 de la noche, como un punto de encuentro entre el campo y la ciudad.