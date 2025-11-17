Absorbe Jesús María gasto en Cultura ante recortes federales

17.3 C
Aguascalientes
17 noviembre, 2025
Tendencias

Raúl Muñoz 

Jesús María, Ags.- Absorbe Jesús María el financiamiento de proyectos culturales ante la desaparición de apoyos federales, lo que ha obligado al Municipio a sostener con recursos propios iniciativas como la Orquesta Sinfónica Infantil y la operación de la Casa de Música. 

La administración confirmó que los programas federales que antes respaldaban estas actividades dejaron de operar.

César Medina, alcalde de Jesús María, explicó que el impacto ha sido directo. 

Recordó que el municipio recibía apoyos clave para infraestructura y operación cultural. 

“En Jesús María tuvimos muy buenos momentos con algunos programas federales, como fue el caso de cultura, que se ejecutaba para el tema de la construcción de la Casa de Música, operación de la misma orquesta que tenemos”, dijo.

El Alcalde subrayó que esa vía de financiamiento ya no existe. 

“Antes esto se podía gestionar con recursos federales, actualmente pues ya todo lo estamos absorbiendo con el directo municipal”, afirmó.