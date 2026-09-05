Abucheos, acarreos, porras y hasta un tirito en gira presidencial por Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La breve gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Aguascalientes se centró en un acto masivo, con una duración de alrededor de una hora; completada de manera pacífica, aunque con diversos sucesos de mención.

Abucheos a la titular del Poder Ejecutivo, duelos de porras entre seguidores de la Cuarta Transformación y seguidores de la administración panista. Incluso, quienes confundieron el acto con un ring de boxeo

El encuentro correspondiente al segundo informe presidencial se realizó en la Megavelaria de la Feria Nacional de San Marcos, convocado desde las 17:00 horas de éste viernes 4. Ya desde antes, camiones y combis pululaban por las calles aledañas de la colonia Las Flores y el Barrio de San Marcos. Acaparando la plancha de la zona, utilizada para conciertos durante la temporada de la verbena y que apenas el lunes fue escenario para que el gobierno panista se luciera entregando nuevos camiones urbanos.

Por supuesto, la cúpula estatal de Morena y diputados locales, entre los primeros lugares cercanos al templete para la ocasión.

Duelo de porras

Pero también varios integrantes del gabinete panista de Aguascalientes se dieron cita en los asientos de honor. Mientras en los alrededores se dejaron ver pancartas en apoyo a la gobernadora panista Teresa Jiménez.

A las 18:09 horas del viernes, llegó la presidenta Sheinbaum, subiendo a un templete desde donde era visible, acompañada por Jiménez. Comenzando con el duelo de porristas, que registró un momento desagradable cuando dos varones de mediana edad, empezaron a intercambiar golpes, aparentemente tras jalonar por una pancarta en apoyo a la gobernadora Jiménez. Los dos rijosos se calmaron antes de que el asunto escalase o que tuvieran que ser retirados por fuerzas de vigilancia.

Ahí murió.

La gobernadora panista Teresa Jiménez abrió el acto con un discurso, pero pronto fue interrumpida por abucheos de seguidores de Sheinbaum, quien debió intervenir personalmente para pedir que dejasen hablar a la mandataria quien pudo continuar, aunque los silbidos no terminaron.

Jiménez debió elevar el tono de voz durante su discurso, agradeció el apoyo presidencial en temas del campo, seguridad y educación. “Aguascalientes es de los estados más seguros del país”, puntualizó.

El duelo de porras fue ganado ahora por los seguidores de la 4T.

Puente ahora sí

Los silbidos terminaron en cuanto la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el micrófono. Destacó acciones en contra de injerencia de Estados Unidos, habló sobre el legado de heroínas de la historia del país como Leona Vicario y Margarita Maza, así como el reconocimiento a los pueblos indígenas.

Para proyectos de Aguascalientes, habló sobre la construcción del puente en la comunidad de Margaritas, en el municipio conurbano de Jesús María; así como un segundo puente en la carretera a Zacatecas. Así como más de 420 mil personas beneficiadas en Aguascalientes con programas federales.

Como cierre, la primera presidenta en la historia del país subrayó un nuevo modelo denominado Preparatoria Margarita Maza, con actividades culturales y deportivas, “para que los jóvenes no anden pensando en irse a un grupo delictivo, sino que se queden en la escuela”.

Para cerrar el acto en Aguascalientes, remarcó: “vamos a seguir trabajando todos los días por el bien del pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, el mejor pueblo del mundo. ¡Qué viva Aguascalientes!”.

Hasta el siguiente año.