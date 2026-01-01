Accidente en Ojocaliente III deja motociclista sin vida

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un fatídico accidente vial registrado la noche de este domingo cobró la vida de un joven motociclista tras impactarse contra una camioneta que intentó cruzar sin precaución en la zona oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron al filo de las 22:00 horas en el cruce de la Avenida Siglo XXI (Tercer Anillo) y la calle El Mocho, en el fraccionamiento Ojocaliente III.

El hoy occiso fue identificado como Blademir, de 32 años de edad, quien circulaba de sur a norte sobre la Avenida Siglo XXI a bordo de una motocicleta de la marca KTM, color negro con rojo.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, sobre la calle El Mocho, con dirección de oriente a poniente, transitaba una camioneta Nissan Kicks de modelo reciente, en color gris, conducida por una mujer.

Al arribar al cruce con el Tercer Anillo, la conductora realizó una maniobra sin las debidas precauciones para cruzar la vialidad, interponiéndose en el trayecto de la unidad de dos ruedas. Ante la repentina maniobra, el motociclista no pudo evitar el impacto, chocando de lleno contra el costado izquierdo del vehículo.

Tras el impacto, el conductor de la “jaca de acero” salió proyectado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Policía Vial, así como paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado, (ISSEA).

A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, solo se pudo confirmar la ausencia de signos vitales en el motociclista, declarando su fallecimiento.

Por su parte, la conductora señalada como presunta responsable únicamente resultó con golpes policontusos que no requirieron traslado hospitalario.

El área fue acordonada por las corporaciones policiales para resguardar la escena, lo que generó severas complicaciones viales y el cierre parcial de la circulación por un lapso aproximado de una hora y media.

Finalmente, personal de Servicios Periciales arribó para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes.