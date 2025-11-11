Activan en Jesús María plan de protección por temporada invernal

Redacción

Jesús María, Ags.- Con el objetivo de establecer acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y salvaguardar a la población ante posibles contingencias derivadas de las bajas temperaturas, el Gobierno Municipal de Jesús María presentó el Programa Especial Municipal por Temporada de Invierno 2025-2026.

La reunión fue encabezada por el presidente municipal de Jesús María, César Medina, y contó con la presencia del coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz, así como del Consejo de Protección Civil integrado por dependencias como el DIF municipal, Instancia de Salud, Seguridad Pública, Comunicación Social, CAPAS, SEDETUM, entre otras.

El titular de Protección Civil Municipal, Héctor Manuel Reyes Hernández, dio a conocer los detalles del plan operativo, explicó que, previo al inicio de la temporada invernal, se han realizado recorridos de monitoreo en todo el municipio, logrando identificar las zonas más vulnerables ante los efectos del frío.

Asimismo, informó que ya se encuentra listo un refugio temporal a cargo del DIF Municipal, ubicado en la Casa de Música de la Colonia Ejidal, con capacidad para 150 personas, el cual se activará en caso de alguna contingencia, asimismo, podrán activarse refugios adicionales en las delegaciones de Valladolid, Paseos de Aguascalientes, Margaritas y Venadero.

Reyes Hernández destacó que el Consejo de Protección Civil trabajará de manera transversal y en total coordinación con los tres niveles de gobierno para brindar una atención oportuna ante cualquier contingencia, asimismo, exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de autoprotección, como evitar cambios bruscos de temperatura, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados y mantener limpias las parcelas para prevenir incendios de pastizal.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz, reconoció al Gobierno Municipal de Jesús María por la importancia que otorga a la prevención y por su adecuada organización en beneficio de la ciudadanía.