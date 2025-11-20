Actuación rápida en incendio de empresa evita tragedia en Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el incendio registrado este mediodía en la empresa Mirasoles, en el municipio de Asientos, se convirtiera en una tragedia mayor.

El alcalde José Manuel González Mota destacó la rápida respuesta de los bomberos estatales, así como el apoyo recibido por parte del cuerpo de bomberos de la capital de Aguascalientes y de los muncipios vecinos, lo que permitió contener el fuego sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.

Aunque no hubo víctimas, el presidente municipal confirmó que las pérdidas materiales son millonarias. No obstante, confió en que la empresa podrá recuperarse con el respaldo institucional.

Agregó que la gobernadora Tere Jiménez se mantuvo informada y atenta al desarrollo de la emergencia y fue quien dispuso de todo el apoyo.

En tanto, Eduardo Muñoz de León, titular de Protección Civil Estatal, informó que debido a la magnitud del siniestro fue necesaria la activación de cuerpos de bomberos de municipios aledaños para reforzar las labores de control y sofocación.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado tras la instalación de una nueva máquina en la empresa dedicada al procesamientode verduras, aunque las causas continúan bajo investigación.