Acumula Ana Guevara quinta denuncia ante la FGR; desfalcos superan los 500 mdp

Redacción

Ciudad de México.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva acción penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La denuncia deriva de irregularidades detectadas en la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, donde se documentaron adjudicaciones a proveedores como VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote, firmas que contaban con solo un trabajador registrado pero recibieron contratos para servicios de seguridad, señal televisiva e internet, subcontratando a su vez a empresas que no acreditaron el cumplimiento de los servicios.

El presunto quebranto por 65 millones de pesos en Jalisco se suma a otros 67 millones de pesos no comprobados por el Instituto del Deporte de Baja California durante los Nacionales Conade 2022. La investigación salpica a Gabriel Ramos, presidente de World Archery México y operador del certamen en Guadalajara, señalado previamente por irregularidades en infraestructura deportiva universitaria. Con este expediente, la ASF acumula cinco denuncias presentadas ante la FGR —encabezada por Ernestina Godoy Ramos— por auditorías forenses efectuadas entre 2019 y 2022 que documentan un patrón sistemático de triangulación hacia federaciones y estados sin evidencia documental, sumando anomalías por 544 millones de pesos.

Pese a las acciones iniciadas por el órgano fiscalizador, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó previamente la existencia de indagatorias directas en el ámbito del Ejecutivo contra la exatleta, atribuyendo los procedimientos a las revisiones rutinarias de la ASF y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las denuncias penales continúan integrándose en la FGR sin que hasta el momento se hayan determinado responsabilidades legales definitivas contra la exdirectora de la Conade.