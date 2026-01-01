Acusa Movimiento del Sombrero a hermano de Carlos Manzo de militar en Morena y buscar diputación

Redacción

Michoacán.-El Movimiento del Sombrero reveló que Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, se encuentra afiliado a Morena desde 2023, percibe un sueldo mensual de 87 mil pesos en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y busca obtener una candidatura para una diputación federal por el mismo partido.

La postura del grupo político —al que pertenece la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz— surge ante los señalamientos en los que Juan Manzo ha acusado a la edil y viuda de su hermano de complicidad en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Manzo afirma que la alcaldesa ha entorpecido las investigaciones al no entregar a la Fiscalía General del Estado de Michoacán los teléfonos celulares del exedil, los cuales cuentan con tres requerimientos de entrega por parte de la autoridad ministerial para determinar posibles filtraciones a un grupo delictivo.

Por su parte, la organización sostuvo que Juan Manzo jamás formó parte del Movimiento del Sombrero y cuestionó que intente acceder a un cargo de elección popular bajo las siglas de Morena en medio del litigio político y judicial. En tanto, Grecia Quiroz ha manifestado desconfianza hacia la fiscalía estatal para el manejo de las pruebas y rechazó las acusaciones que la vinculan con supuestas irregularidades en la administración municipal.