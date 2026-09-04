Acusa Poncho de Nigris veto en La Casa de los Famosos México

Redacción

Ciudad de México.-El conductor regiomontano Poncho de Nigris reveló que la producción de La Casa de los Famosos México lo mantiene vetado desde la tercera temporada del reality show. De acuerdo con lo expuesto en su canal de YouTube durante la emisión de su programa “Jalando Fierro”, el conflicto se originó cuando él salió en defensa de su sobrino, Aldo de Nigris —eventual ganador de esa edición—, tras una broma realizada por el presentador Facundo dentro de la emisión.

De Nigris señaló de manera explícita a la productora ejecutiva del formato, Rosa María Noguerón, de haber tomado la decisión de excluirlo de los llamados a raíz de sus declaraciones públicas. El regiomontano cuestionó el estilo de gestión de Noguerón al señalar que carece de una buena relación con los participantes y que su labor debería centrarse en mediar con los habitantes en lugar de imponer vetos, asegurando que ante dicha situación es él quien ahora prefiere no colaborar con esa producción.

Las declaraciones del influencer se suman a críticas previas donde calificó de monótona la actual entrega del certamen y anunció su respaldo a un concursante del reality La Granja VIP de la competencia. Cabe señalar que este tipo de señalamientos han sido desmentidos con anterioridad por Noguerón, quien en julio pasado negó que existan vetos o línea editorial sobre los panelistas del programa, recordando las apariciones previas del propio De Nigris en las galas.