Acusan a diputado de Morena por asesinato de edil en Uruapan

Ciudad de México.- Doña Raquel, abuela del fallecido presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, encendió las alarmas políticas y judiciales al acusar directamente a Leonel Godoy Rangel, exgobernador del PRD de Michoacán y actual diputado federal de Morena, de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las graves acusaciones se hicieron durante una masiva marcha que, aunque convocada por la llamada “Generación Z”, congregó a familias enteras, desde niños hasta adultos mayores, que avanzaron sobre Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo capitalino. La movilización se replicó simultáneamente en las 32 entidades del país.

“Morena lo mandó matar y (Leonel) Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador,” afirmó la mujer, quien exigió a las autoridades que se investigue al diputado federal por el homicidio.

“Investiguen a (Leonel) Godoy, ahí mismo estaba Godoy y lo mandaron a matar. Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo,” relató Doña Raquel.

Los señalamientos contra Leonel Godoy Rangel reviven episodios oscuros de su gestión en Michoacán, a quien se le ha relacionado con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios, quien dijo que el exgobernador perredista le habría enviado un mensaje de agradecimiento tras resolver problemas de transporte público en Uruapan y Lázaro Cárdenas.

Hasta el momento, ni el diputado Leonel Godoy Rangel ni su partido, Morena, han emitido una declaración oficial respecto a las graves acusaciones de Doña Raquel.

Con información de El Universal.

Foto: Congreso de Aguascalientes.