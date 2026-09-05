Acusan a la Proespa de ignorar denuncia por muerte del Canelo

Ikuaclanetzi Cardona González

Aguascalientes, Ags.- Organizaciones defensoras de los animales cuestionaron la atención que recibió la propietaria de Canelo en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), luego de acudir a reportar el caso tras la muerte del perro, ocurrida el 31 de agosto en la colonia Insurgentes.

Representantes de Ángeles con Patitas, Fortaleza Animal y CODAM señalaron que acompañaron a la propietaria en las diligencias relacionadas con el caso y posteriormente acudieron a PROESPA para presentar el reporte correspondiente.

Según las asociaciones, la atención proporcionada por el personal de la dependencia fue deficiente.

En particular, apuntaron a un inspector identificado como Jonathan, a quien acusaron de no atender con la seriedad que requería la denuncia.

Ante ello, solicitaron al procurador estatal de Protección al Ambiente, Omar Plesent, revisar la actuación del personal involucrado y garantizar que quienes denuncien casos de maltrato animal reciban atención adecuada y no sean revictimizados.

Estos señalamientos fueron realizados momentos antes de que las organizaciones acudieron a la Dirección General de la Fiscalía General del Estado para solicitar una audiencia con el fiscal Manuel Alonso García y exponer distintos casos de presunto maltrato animal, entre ellos el de Canelo.

Además de cuestionar la actuación de PROESPA, las organizaciones quejosas denunciaron la falta de certeza sobre el destino del cuerpo.

De acuerdo con su versión, los restos no se encuentran en el antirrábico y habrían sido retirados por elementos policiacos después del disparo.

Las ONGs sostienen que el cuerpo fue trasladado en una patrulla y posteriormente abandonado, por lo que pidieron esclarecer qué ocurrió con los restos de Canelo.

También indicaron que PROESPA no habría solicitado los registros de los chips de las patrullas que estuvieron en la zona, información que permitiría establecer el recorrido de las unidades involucradas.

Los grupos defensores de los animales exigen que el caso sea investigado por la muerte del can, así como por el presunto maltrato animal, el retiro de su cuerpo y un posible abuso de autoridad.