Acusan a Mota de intimidar a opositores para nuevo municipio

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Vecinos de Asientos quienes se oponen a la creación de un ayuntamiento en Villa Juárez denunciaron ser objeto de intimidación de parte de personal de la alcaldía donde residen. Al respecto Jessica Candelas Cardona, una de las opositoras, abiertamente acusó al edil José Manuel González Mota de este presunto amedrentamiento.

Entrevistada en el Palacio Legislativo de esta ciudad, donde acudió a los foros para la creación del municipio 12, Candelas Cardona reveló que previamente dentro de la celebración de un foro en la cabecera de Asientos, habían sido objeto de presiones del personal de aquel ayuntamiento.

“Durante el último foro, el día de ayer, hubo agresiones del personal de la presidencia municipal y ante todos ustedes quiero señalar que si me pasa algo, o alguno de mis compañeros, hago responsable a José Manuel González Mota, a todo el Congreso del Estado, y al personal del ayuntamiento”, manifestó.

– ¿Ustedes qué colectivo son?

– Somos un grupo de ciudadanos. No estamos viendo si pasa o no pasa, estamos viendo por nuestro pueblo.

Candelas reiteró que no hay condiciones económicas para partir el municipio de Asientos, creando otro ayuntamiento en una población local y remarcó que hay interés políticos por parte de González Mota, quien ha sido dos veces alcalde de Asientos, pero reside en Villa Juárez.

Jessica Candelas participó en el foro celebrado en el Palacio Legislativo, enfocado a la propuesta de crear un municipio en la comunidad de Villa Juárez. Durante su intervención, señaló a legisladoras y legisladores presentes de que pueden tomar una decisión equivocada.

“Ustedes serán recordados como traidores del estado o serán recordados como los diputados que realmente merecía el estado”, le dijo a representantes populares.