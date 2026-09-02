Acusan de fraude a Emmitt Smith leyenda de los Dallas Cowboys

Redacción

EU.-El exjugador de la NFL y miembro del Salón de la Fama, Emmitt Smith, enfrenta una demanda civil presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware por el supuesto desvío de 2.5 millones de dólares. La querella fue interpuesta por Kituwah LLC, brazo de inversión de la Banda Oriental de los Indios Cherokee, que acusa al tres veces campeón del Super Bowl, a su socio David Mosley y a su firma inmobiliaria 4 13 Solutions Inc. de operar un esquema tipo Ponzi.

De acuerdo con el recurso legal, en septiembre de 2023 la entidad indígena otorgó un préstamo con una tasa de interés del 12 % anual para financiar un proyecto de energía solar en el condado de Caldwell, Texas, denominado “Project Exodus”. Los demandados prometieron el inicio de operaciones para finales de 2024 y acordaron saldar el crédito el 1 de febrero de ese mismo año; sin embargo, el plazo venció sin que se registrara avance en la obra ni la restitución de los recursos.

La parte acusadora sostiene que el capital no se destinó al desarrollo del parque solar, sino al pago de deudas previas que 4 13 Solutions mantenía con la empresa Wilson Holdings of North America. Tras la ignorada propuesta de Kituwah LLC de condonar los intereses a cambio de recuperar únicamente el capital original, la firma exige ahora la devolución íntegra de los 2.5 millones de dólares, más el pago de intereses acumulados, gastos legales y la indemnización por daños que determine la autoridad judicial.