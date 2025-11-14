14 C
Aguascalientes
15 noviembre, 2025
Tendencias

Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio…

Forma parte de la Policía Municipal de Jesús María

Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en…

Suena otro DT argentino para suplir a Gago en Necaxa

Repuntan robos por en comercios por el Buen Fin en…

Aguascalientes se une a la Marcha Nacional de este ¡Por…

Diabetes se coloca como 3ra causa de muerte en Aguascalientes 

Asegura CNTE en Aguascalientes que demandas no se han resuelto

Desconoce Arámbula sí gobierno de Aguascalientes solicitará deuda para 2026

Le vamos a dar con todo al PAN: Moreno

Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio particular en Asientos, Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos de la comunidad El Salitre, en el municipio de Asientos, denunciaron a esta Redacción la presencia de un vehículo oficial de la Policía Estatal que fue captado aparentemente acompañando a un grupo de jóvenes que, tras concluir un partido de futbol, consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

El vehículo, con placas oficiales AG-4564-3, fue visto este domingo en la zona, lo que ha generado inconformidad entre habitantes, quienes cuestionan el uso de recursos públicos para actividades ajenas al servicio público para el que fue destinado su compra.

Por lo anterior exigen que se abra una investigación y se sancione al responsable.