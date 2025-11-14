Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio particular en Asientos, Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos de la comunidad El Salitre, en el municipio de Asientos, denunciaron a esta Redacción la presencia de un vehículo oficial de la Policía Estatal que fue captado aparentemente acompañando a un grupo de jóvenes que, tras concluir un partido de futbol, consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

El vehículo, con placas oficiales AG-4564-3, fue visto este domingo en la zona, lo que ha generado inconformidad entre habitantes, quienes cuestionan el uso de recursos públicos para actividades ajenas al servicio público para el que fue destinado su compra.

Por lo anterior exigen que se abra una investigación y se sancione al responsable.