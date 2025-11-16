Adelanta Cervantes nuevo foro legislativo de protección animal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se plantea la organización de un nuevo foro animalista en el Congreso, adelantó Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la comisión de Justicia del Congreso, quien descartó confirmar fechas de este posible encuentro.

“Vamos a hacer un segundo foro con tema enfocado al bienestar animal para darle continuidad a los temas que son muy sensibles. Queremos seguir teniendo reuniones y que no quede a medias”, destacó el legislador por el PAN.

– ¿Sería para el actual periodo ordinario que termina en diciembre?

– Lo vamos a ver, pero intentaremos que sea en el transcurso de este periodo.

Durante mayo pasado, Cervantes Medina encabezó la organización de un foro encaminado a la generación de leyes de protección animal, teniendo como sede las instalaciones del Palacio Legislativo.

El presidente de la comisión de Justicia abundó que para el nuevo encuentro de este punto se contempla estudiar los puntos que ya fueron analizados y reforzar las eventuales propuestas que puedan presentarse ante el pleno.

“A final de cuentas queremos que Aguascalientes sea de los estados con sanciones más severas que es lo que planteamos desde el inicio”, remarcó.

El Congreso de Aguascalientes finalizará las sesiones ordinarias del año, a más tardar, el 31 de diciembre próximo.