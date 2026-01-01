Adolescente fue asesinado a golpes en  Jesús María, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags,- Un menor de edad fue asesinado a golpes por sujetos que presuntamente portaban armas de fuego y viajaban en motocicletas en el municipio de Jesús María.

Todo ocurrió la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia El Torito.

El hoy occiso fue identificado como Martín “N”, de 17 años de edad, el cual a decir de familiares fue agredido por que presuntamente estaba escuchando música en una bocina a alto volumen y eso les molestó a los presuntos responsables.

Los agresores arribaron en determinado momento al domicilio y al golpearlo quedó inconsciente en el piso, por lo que testigos dieron parte al número de emergencia 911.

Al lugar acudieron Policías Municipales, Estatales y los técnicos en urgencias médicas del ISSEA que al ver las lesiones que presentaba determinaron trasladarlo al Hospital Tercer Milenio en dónde horas después falleció a consecuencia de los golpes.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y por ahora ya buscan a los presuntos responsables.