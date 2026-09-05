Advierte Irán “respuestas más severas” contra Estados Unidos tras ataque militar a tres petroleros

Redacción

Irán.-Una peligrosa escalada en el Golfo Pérsico colocó al borde del colapso la seguridad marítima regional luego de que las fuerzas armadas estadounidenses atacaran a tres embarcaciones petroleras de bandera iraní, acción que Teherán tildó como crimen de guerra e interferencia ilegal bajo el marco del derecho internacional.

El choque militar escaló tras el lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica contra dos navíos de guerra pertenecientes a la Armada norteamericana, entre ellos un portaaviones y un destructor que lograron esquivar las agresiones sin registrar bajas ni heridos entre su personal naval.

En respuesta a la ofensiva contra su flota comercial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen persa emitió un pronunciamiento advirtiendo a la Casa Blanca sobre represalias militares de mayor escala contra la presencia de Buques de Guerra en las vías marítimas de Medio Oriente si se mantiene el bloqueo portuario y las agresiones a buques de carga.

El conflicto latente ha derivado en la paralización de la navegación internacional en el Estrecho de Ormuz, punto clave para la exportación mundial de hidrocarburos bloqueado por Teherán, mientras Estados Unidos sostiene operaciones de patrullaje para escoltar embarcaciones mercantes a lo largo de rutas alternativas cercanas a Omán.