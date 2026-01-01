Advierte Yuridia que dejará de tomarse fotos con fans tras invasión a su privacidad

Redacción

Ciudad de México.-La cantante Yuridia fijó una postura respecto a su privacidad luego de que una persona acudiera a esperarla a las afueras de su domicilio el pasado jueves 27 de agosto. A través de un mensaje en sus historias de Instagram, la intérprete externó su molestia por el suceso y señaló que este tipo de situaciones ponen en riesgo la tranquilidad y seguridad de su familia, en especial la de sus hijos.

Sin detallar si se trataba de un seguidor o de algún miembro de la prensa, la artista enfatizó que su hogar representa un espacio estrictamente privado que no debe ser invadido. Aclaró que conocer la ubicación de su residencia no otorga ningún derecho a presentarse en el sitio para solicitar una interacción con ella.

Ante lo ocurrido, la cantante emitió una advertencia para quien intente repetir esta conducta: de volver a registrarse un incidente similar fuera de su casa, dejará de atender peticiones de fotografías, saludos o explicaciones. Con este pronunciamiento, la intérprete delimitó el contacto con el público en sus espacios personales.