Advierten de cierres a tiendas chinas fuera de la ley en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.– Las llamadas “tiendas chinas”, que en los últimos años se han multiplicado en todo el país y en la entidad, estarán bajo la lupa de las autoridades estatales.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, informó en entrevista colectiva que en coordinación con la Secretaría de Economía se revisará que estos establecimientos cumplan con la normatividad vigente y que los productos que ofrecen al público respeten todos los requisitos legales.

El funcionario advirtió que, de detectarse irregularidades, las sanciones podrían llegar hasta el cierre definitivo de estos negocios, dejando claro que no habrá tolerancia para quienes operen fuera de la ley.

Garza de Vega reconoció que este tipo de comercios han ganado terreno en Aguascalientes, pero insistió en que deberán competir en condiciones justas y con apego a las reglas del mercado.