Advierten de recortes a empleos en la industria de la manufactura por incertidumbre en aranceles 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierten empresarios de recortes a personal de la industria manufacturera, principalmente por la incertidumbre que se está generado con el tema de la imposición de aranceles de los Estados Unidos a México, cuya entrada en vigor se pospuso.

El director de industrias MAEN en Aguascalientes, Cuitláhuac Pérez Cerros, declaró en entrevista colectiva que esta incertidumbre por los aranceles mantiene frenadas las inversiones.

Mencionó de una parálisis económica que ya se arrastra desde por lo menos hace tres meses, lo cual ha derivado en una caída rn ventas del sector industrial que exporta a los Estados Unidos del 30%.

Ante ese escenario de incertidumbre, las empresas tienen que ajustarse al mercado, por lo que se advierten de recortes de personal.

Ahora mismo el consorcio de MAEN pretende recortar de aquí a fin de año de un 20 a 30% de su personal, pasado de 300 a 200 colaboradores y retomar su plantilla hasta que haya un escenario favorable.