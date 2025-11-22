Aerolíneas de España, Portugal y Brasil cancelan vuelos a Venezuela

Redacción

España.-Aerolíneas de España, Portugal y Brasil anunciaron este sábado la cancelación de vuelos hacia Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta y pidiera a los pilotos “extremar la precaución” al sobrevolar al país gobernado por Nicolás Maduro.

La aerolínea española Iberia canceló este sábado sus vuelos comerciales a Venezuela —el primero de ellos estaba previsto para el próximo lunes— e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones.

Iberia adoptó esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, informaron a EFE fuentes de la compañía.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas.

La medida también fue tomada por la portuguesa TAP, que anunció la cancelación de un vuelo programado para este sábado y otro para este próximo martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no están garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.

Una fuente oficial de TAP precisó en respuesta a EFE que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, “en conformidad con las recomendaciones internacionales”.

Por su parte, la aerolínea brasileña Gol anunció este sábado que canceló sus vuelos a Caracas programados para este fin de semana tras el aviso lanzado por las autoridades de Estados Unidos .

Gol tenía previsto un vuelo este sábado desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de São Paulo, hacia la capital de Venezuela, y otro más el domingo, pero ambos fueron cancelados, según indicaron a EFE fuentes de la compañía.

La aerolínea informó a los pasajeros con billetes para esos vuelos que pueden “reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o pedir el reembolso directamente”.

Las citadas fuentes limitaron las cancelaciones a este fin de semana “por el momento”.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió “sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe.

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, explica el texto.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

Con información de EFE