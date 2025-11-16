Afirma CTM que empresas tienen liquidez para pago de aguinaldos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No tienen pretexto las factorías locales para incumplir con el pago de aguinaldos a su base laboral en cierre de año, señaló Alfredo González González, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad.

“No hay alguna inquietud que nos hayan manifestado los empresarios en torno a que les falte liquidez. Creo que ha sido un buen año, existe liquidez tanto para el pago de aguinaldos, premios, como para cumplir en cuanto al fondo de ahorro. Deben estar garantizados los aguinaldos”, subrayó el líder obrero.

En ese sentido, Gonzàlez Gonzàlez hizo el llamado a que las empresas cumplan en la primera mitad del siguiente mes con el pago de la prestación a sus plantilla laboral y eviten dejarlo hasta el tope legal del 20 de diciembre.

“De acuerdo a nuestros contratos, se establece que debe ser el pago para el 10 de diciembre entrante y hacemos el llamado para que no se esperen al tope legal en cuanto a cumplir con esos pagos”, remarcó.

El líder de la CTM adicionó que algunas empresas comenzarían con ese pago en el transcurso del mes en curso.