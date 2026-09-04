Afirma Sheinbaum que ahora sí se construirá puente en Margaritas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí se terminará el puente vial en la comunidad conurbana de Margaritas, que pudiera iniciar obras a partir del siguiente mes; reconociendo que es una demanda de la población local y que viene de tiempo atrás.

“En Aguascalientes estamos repavimentando la red de carreteras federales y en efecto vamos a hacer el puente de Margaritas, Inicia en octubre o a inicios del próximo año, lo vamos a iniciar. La última vez que estuve en Aguascalientes me pararon en la carretera, diciéndome que ‘por favor se construyera, pues hay muchos accidentes’, y vamos a hacer ese puente”, anunció.

Igualmente, adelantó la edificación de un segundo puente en la carretera a Zacatecas, aunque no precisó su ubicación.

Inversión por 9 mil millones

En breve gira por esta capital, con motivo de su segundo informe de labores, Sheinbaum Pardo encabezó un acto masivo en la Megavelaria de la Feria de Nacional de San Marcos, que inició alrededor de las 18:00 horas.

Durante el foro, también adelantó apoyos al Distrito de Riego 001, la construcción de 24 mil 290 viviendas para personas de escasos recursos; además de resaltar apoyos sociales.

“¿Saben cuántas personas en Aguascalientes reciben un apoyo directo del gobierno de México? 420,952 personas, es una inversión de 9 mil millones de pesos, directo a los habitantes de Aguascalientes”, aseveró.

Mensaje a críticos

Asimismo, Sheinbaum mandó un mensaje a los críticos de los programas sociales implementados por la Federación: “hay quienes no les gustan los programas sociales, pues dicen que es mucho gasto. Pero no es gasto, es inversión. Cuando los adultos mayores tienen apoyo para salir adelante. Cuando damos una beca a estudiantes, no es gasto: es inversión en educación a los jóvenes y niños de México. Los programas del Bienestar hoy son derecho constitucional”.

De paso, la presidenta del país hizo hincapié en cuanto a seguir reconociendo el legado de heroínas de la historia de México, ejemplificando en el actual año dedicado a la memoria de Margarita Maza.

En el acto, contó con la asistencia de la gobernadora panista Teresa Jiménez, quien fue abucheada. Teniendo que intervenir la propia presidenta para pedir mesura a sus seguidores.

Claudia Sheinbaum cumplirá dos años al frente de la Presidencia de México, el próximo 1 de octubre.