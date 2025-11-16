Aguascalientes en el top de estados con mayor tasa de suicidios en 2024

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestro estado cerró el año pasado con una de las cifras más elevadas de suicidio en el país, situándose en el cuarto lugar nacional, de acuerdo con información reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad alcanzó una tasa de 11.8 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, superando de manera considerable el promedio nacional, que se ubicó en 7.0. Solo Yucatán, Chihuahua y Quintana Roo presentan índices superiores.

Los datos también evidencian una fuerte incidencia en la población joven. El grupo de 25 a 34 años concentró el mayor porcentaje de casos, con 27.4 por ciento, seguido por quienes tienen entre 15 y 24 años, que representaron 23 por ciento del total.

En cuanto a los mecanismos registrados, las cifras muestran que la gran mayoría de los casos ocurrió mediante métodos relacionados con asfixia, mientras que el uso de arma de fuego ocupó un porcentaje mucho menor dentro de la estadística general.

Los números reflejan la necesidad de reforzar las estrategias de atención a la salud mental y la prevención, particularmente entre los sectores más jóvenes de la población, donde se concentra la mayor vulnerabilidad.