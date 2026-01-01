Aguascalientes destaca entre las selecciones referentes del Campeonato Nacional de Handball

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes se consolida como el único estado en colocar a sus dos selecciones, varonil y femenil, entre los cuatro primeros lugares del Campeonato Nacional Infantil de Handball, que se llevó a cabo en Córdoba, Veracruz.

Gracias a actuación, la selección varonil conquistó la medalla de plata, tras demostrar su calidad y competitividad a lo largo del torneo; mientras que el representativo femenil consiguió un importante cuarto lugar nacional.

Así, Aguascalientes da muestra del crecimiento y nivel competitivo que hoy tiene el handball en el estado, al posicionar a sus dos equipos infantiles entre los mejores del país y destacar como la única entidad que colocó a sus selecciones varonil y femenil dentro del top 4 de esta competencia nacional.

Este logro también representa el esfuerzo de las y los atletas, así como de sus entrenadores y familias, pues impulsan el desarrollo del handball aguascalentense y trabajan en la formación de nuevas generaciones de deportistas que ponen en alto el nombre del estado.