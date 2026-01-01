Aguascalientes escala al lugar 13 nacional por dengue: Molina 

Las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica han vuelto a encender las alarmas sanitarias en el estado de Aguascalientes. A pesar del discurso oficial que llama a adelantarse a un posible brote, los datos muestran que la entidad ya se ubica en el lugar número 13 en incidencia nacional tras sumar cinco nuevos casos en tan solo siete días.

En un pronunciamiento sobre la situación epidemiológica regional, el especialista Dr. Víctor Rafael Molina Hernández advirtió que la transmisión de la enfermedad es una realidad presente en la entidad y cuestionó la oportunidad de las medidas gubernamentales actuales.

Los registros oficiales confirman que Aguascalientes ya superó el acumulado de contagios registrado en la misma semana del año 2025. Este crecimiento semanal evoca el antecedente de 2024, periodo calificado como el más crítico en la historia reciente de la entidad respecto a esta enfermedad, cuando se contabilizaron más de tres mil casos y el estado alcanzó el sexto lugar nacional en incidencia.

Molina Hernández señaló que, si bien se reconocen las acciones de la Secretaría de Salud estatal —como las labores de nebulización, las brigadas en campo y el control larvario—, la estrategia comunicativa requiere mayor franqueza con la población.

“La transparencia no es un lujo cuando se habla de salud pública. Es una herramienta de prevención. Una población que recibe únicamente mensajes tranquilizadores puede bajar la guardia, y el mosquito no entiende de comunicados”, sostuvo el médico.

Nuevas tecnologías y prevención ciudadana

Ante el panorama actual, el sector salud ha comenzado a implementar una nueva apuesta basada en el uso de la bacteria Wolbachia, una tecnología biológica orientada a reducir la capacidad de transmisión del vector. Aunque la evidencia científica respalda la efectividad de esta herramienta si se aplica correctamente, el especialista enfatizó que la eficacia de la estrategia solo se medirá a través de los resultados en la vigilancia epidemiológica de los próximos meses.

Asimismo, se reiteró que el combate al vector requiere una participación compartida entre autoridades y ciudadanos. Entre las recomendaciones fundamentales para frenar la reproducción del mosquito destacan:

Eliminar de manera continua los criaderos en hogares.

Inspeccionar periódicamente patios, azoteas y jardines.

Vaciar y voltear cualquier recipiente expuesto a acumular agua.

Mantener herméticamente tapados tinacos, tambos y aljibes.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para no automedicarse ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor muscular o malestar general, y acudir de inmediato a los servicios de salud para recibir una valoración médica oportuna.