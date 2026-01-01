Aguascalientes está 3 veces abajo de incidencia del dengue de la media nacional: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un comunicado el Instituto de Servicios de Salud del Estado informó la situación actual que vive el territorio estatal sobre la incidencia del dengue:

En un comunicado que envío a El Clarinete señala lo siguiente:

“La Secretaría de Salud informa que de acuerdo con los datos disponibles al 10 de agosto de 2026, Aguascalientes registra 0.96 casos de dengue por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 2.89. Esto significa que la cifra del estado es casi tres veces menor que la media del país.

Para dimensionar estas cifras, Sonora registra 31.97 casos por cada 100 mil habitantes; Baja California Sur, 21.37; Tabasco, 20.99; Veracruz, 8.14; y Jalisco, 1.43.

Aunque Aguascalientes se mantiene por debajo del promedio nacional, las acciones de prevención continúan todos los días. Se realizan nebulizaciones en zonas específicas, eliminación y control de criaderos, así como visitas a los hogares para compartir con las familias medidas sencillas que ayudan a evitar la reproducción del mosquito.

Además, avanza la estrategia con mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, que ayuda a disminuir su capacidad para transmitir el dengue.

La Secretaría de Salud recuerda que desde casa también se puede ayudar a prevenir el dengue: manteniendo limpios patios y azoteas, eliminando recipientes que acumulen agua y tapando correctamente tinacos, cisternas y otros depósitos.

También es importante conocer los síntomas y actuar a tiempo. Si presentas fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o dolor detrás de los ojos, evita automedicarte y acude a tu unidad de salud para recibir valoración médica.

En Aguascalientes seguimos trabajando en la prevención del dengue. Con la participación de todas y todos, podemos reducir los criaderos del mosquito y cuidar la salud de nuestras familias”.