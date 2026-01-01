Aguascalientes fortalece actividad coordinada en producción de miel: Vera

En el marco del Día Nacional de las Abejas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y Lotería Nacional develaron un billete conmemorativo para reconocer la importancia de las abejas y rendir homenaje a las y los apicultores mexicanos que, con su trabajo, contribuyen a proteger esta especie y preservar una actividad productiva con miles de años de tradición.

En Aguascalientes, por su parte el titular de la Representación Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Kristian Vera, informó que el estado produce alrededor de 700 toneladas de miel al año, resultado del esfuerzo de aproximadamente 200 apicultores, quienes manejan más de 25 mil colmenas.

Destacó que más del 70 por ciento de la producción de miel de Aguascalientes se exporta a mercados internacionales, principalmente a países como Estados Unidos y Alemania, lo que refleja la calidad y competitividad de la miel producida en la entidad.

Vera señaló que México se encuentra entre los 10 principales productores de miel a nivel mundial, con una cosecha de 60 mil 297 toneladas durante 2025, actividad en la que miles de familias encuentran una fuente de ingresos y bienestar.

“Las abejas producen la miel, los apicultores las cuidan, recolectan y transforman la miel, y nosotros fortalecemos su labor”, afirmó.

Explicó que el Gobierno de México respalda al sector apícola mediante acciones como el acopio a través de Alimentación para el Bienestar, los incentivos de Producción para el Bienestar y el impulso a la producción comunitaria mediante Sembrando Vida.

En este sentido, destacó que el programa Producción para el Bienestar otorga un subsidio económico anual de $ 7 mil 300 pesos a apicultores de pequeña y mediana escala que cuentan con un registro de hasta 100 colmenas, fortaleciendo sus capacidades productivas y contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

El titular de la Representación Federal subrayó que las abejas desempeñan una función fundamental para el equilibrio ambiental y la producción de alimentos, al contribuir mediante la polinización al desarrollo de los cultivos.

“La miel mexicana es más que un producto: es unión, tradición y futuro. Las abejas polinizan el campo y nosotros respaldamos a quienes convierten ese esfuerzo en bienestar compartido”, expresó.

Kristian Vera hizo un llamado a reconocer y proteger a las abejas, particularmente a las especies nativas como la melipona, y a valorar el trabajo de las mujeres y hombres que diariamente se dedican a la apicultura.

“Hoy celebramos a las guardianas silenciosas de la vida: las abejas, que con su vuelo sostienen la esperanza de los campos y el alimento de nuestras mesas. Cuidar a las abejas es cuidar la vida misma”, enfatizó.

Finalmente, Kristian Vera destacó que en Aguascalientes se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigida a nivel nacional por Columba Jazmín López Gutiérrez, y con el acompañamiento del Coordinador General de Operación, Raúl Salgado.

“Esta coordinación permite mantener una política cercana a las y los productores, fortalecer las actividades agropecuarias y seguir impulsando el desarrollo y la transformación del campo mexicano. Porque proteger a las abejas es proteger la biodiversidad, la producción de alimentos y el futuro de nuestras comunidades”.