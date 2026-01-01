Aguascalientes fortalece alianzas automotrices y busca nuevas inversiones en Estados Unidos y Canadá

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, informó que durante julio, realizó una gira de trabajo por Estados Unidos y Canadá para fortalecer alianzas con empresas y organismos del sector automotriz, así como promover las exportaciones y atraer nuevos proyectos de inversión.

Explicó que, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, la delegación estatal desarrolló 19 actividades de trabajo en Detroit, Michigan, y Toronto, que incluyeron reuniones con empresas líderes, organismos empresariales, autoridades gubernamentales y centros de innovación.

Garza de Vega señaló que se dio seguimiento a proyectos de empresas como Rane Group, Martinrea y Tenneco, además de presentar oficialmente el nuevo proyecto de manufactura de Magna International en Aguascalientes, que permitirá fortalecer la cadena de valor automotriz y generar empleos.

Agregó que también se estrecharon vínculos con asociaciones de autopartes de Estados Unidos y Canadá, así como con empresas como General Motors, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y consolidar las cadenas de suministro de Norteamérica.

El burócrata destacó que Aguascalientes mantiene una estrategia activa para salir en búsqueda de oportunidades de inversión y continuar posicionándose como un destino competitivo para la industria.