Aguascalientes mantiene estrategia de prevención contra el gusano barrenador

Redación

Aguascalientes, Ags.-En Aguascalientes la sanidad animal y humana sigue siendo prioridad, por lo que continúan las acciones de la Alianza Estratégica para la Prevención y el Control del Gusano Barrenador, en un esfuerzo conjunto entre productores, dependencias municipales, estatales y federales, organizaciones y el apoyo de toda la población.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), se lleva a cabo una campaña permanente con información dirigida a los productores y a la población en general sobre las medidas preventivas, la identificación oportuna de posibles casos y la importancia de reportarlos para su atención inmediata.

Una de las medidas más importantes son las jornadas de desparasitación del ganado con ivermectina, un medicamento que mata a las larvas del gusano barrenador y ayuda a que cicatricen más rápido sus heridas. Es una acción tanto preventiva como curativa.

Otra de las acciones prioritarias es la verificación preventiva del ganado que llega a Aguascalientes, mediante los Puntos de Verificación Interna (PVI), ubicados en las puertas de acceso al estado. Estas labores se realizan en coordinación con Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, a fin de fortalecer el control sanitario y reducir riesgos durante la movilización de animales.

Asimismo, se mantiene la revisión física del ganado en los puntos de destino, incluyendo centros de acopio, corrales de engorda y rastros, con la participación coordinada de las autoridades estatales y federales de seguridad.

Como medida adicional de vigilancia, se lleva a cabo la colocación de trampas en lugares considerados de alto riesgo, con el propósito de detectar oportunamente la posible presencia del insecto y fortalecer las labores de monitoreo.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, destacó que de los 134 casos de gusano barrenador del ganado que se han detectado en el estado, solo 33 están activos, lo que demuestra que con el tratamiento adecuado hay una total recuperación.

“Ante el primer caso confirmado de un caso de gusano barrenador en humanos, la Sedrae continuará trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias que atienden al paciente, porque al cuidar la sanidad animal también se protege la salud de los humanos”.

Los datos más recientes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) refieren que Aguascalientes suma 33 casos activos de gusano barrenador: 19 en bovinos, 8 en caninos, 3 en equinos, un felino, un ave y una persona.

Ante cualquier sospecha de caso de gusano barrenador, están disponibles los números telefónicos 800 751 21 00, 378 709 96 91, o al WhatsApp 553 996 44 62. La atención es gratuita y los reportes se pueden hacer las 24 horas, los 365 días de año.