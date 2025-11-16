Aguascalientes no está exento de riesgos por tuberculosis bovina

Redacción



Aguascalientes, Ags.— La Secretaría de Salud del estado está en alerta ante el incremento de riesgos asociados a la tuberculosis bovina, una enfermedad presente en el ganado que puede transmitirse a los seres humanos.

El titular de la dependencia, Rubén Galaviz Tristán, informó que la situación es especialmente preocupante debido a la elevada presencia de este padecimiento en el hato ganadero del país, donde, según advirtió, cerca del 88% del ganado presenta algún grado de afectación por tuberculosis.

Este panorama coloca a México y a sus entidades, incluido Aguascalientes, en un contexto de vulnerabilidad, ya que la enfermedad se mantiene como un problema endémico y persistente a nivel nacional.

Ante el riesgo, Galaviz Tristán pidió a la población reforzar sus hábitos de consumo y optar exclusivamente por productos lácteos pasteurizados, principalmente leche y derivados, para reducir la probabilidad de contagio.

La pasteurización, explicó, es un proceso que elimina bacterias peligrosas como Mycobacterium bovis, responsable de la tuberculosis bovina, y garantiza la inocuidad de los alimentos.

La infección en humanos puede manifestarse en formas extrapulmonares y, en menor medida, pulmonares, afectando con mayor severidad a menores, adultos mayores y personas con defensas comprometidas. El contagio ocurre sobre todo al consumir leche cruda o derivados que no han sido sometidos a pasteurización y provienen de animales enfermos.

Las autoridades insistieron en que la prevención es clave y que el consumo seguro de lácteos es la medida más eficaz para evitar la transmisión.