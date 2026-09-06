Aguascalientes recibe a visitantes con una probadita de sus viñedos

Quienes llegan a Aguascalientes por avión pueden llevarse, desde sus primeros minutos en el estado, una probadita de una de sus grandes riquezas: sus vinos y la experiencia de conocer los lugares donde se producen.

A través de las Activaciones Vinícolas que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, visitantes nacionales y extranjeros pueden degustar etiquetas producidas en el estado, conocer sus características y descubrir los viñedos que pueden visitar durante su estancia.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, destacó que Aguascalientes cuenta con vinos que han obtenido importantes reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales, además de viñedos que ofrecen experiencias para disfrutar de sus paisajes, gastronomía y procesos de producción.

“Queremos que desde que llegan a Aguascalientes, nuestros visitantes descubran que están en una tierra de grandes vinos y que sepan que también pueden conocer los viñedos donde se elaboran. Es una invitación para que recorran el estado y vivan toda la experiencia que hay alrededor del vino”, señaló.

Durante las activaciones, expertos ofrecen degustaciones y explican de una manera sencilla las características de cada vino, su origen y las experiencias que ofrecen los diferentes viñedos de Aguascalientes.

La experiencia se complementa con música y bailes tradicionales, de manera que quienes llegan al estado tienen un primer acercamiento no solo a sus vinos, sino a su cultura, sus tradiciones y su identidad.

Estas actividades son impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), en coordinación con el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), como parte de las estrategias de Identidad Vitivinícola y Mercadotecnia del Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria Vitivinícola de Aguascalientes.

Garza de Vega destacó que esta promoción también beneficia a los productores locales y fortalece el turismo enológico, al despertar el interés de los visitantes por recorrer los viñedos, conocer sus paisajes y disfrutar las diferentes experiencias que ofrecen.

El programa contempla dos activaciones al mes, con la participación de diferentes productores vitivinícolas. Las próximas se realizarán los días 17 y 25 de septiembre.

Así, el aeropuerto se convierte también en una puerta de entrada a los sabores y experiencias de Aguascalientes, invitando a quienes llegan a probar sus vinos, conocer sus viñedos y descubrir una parte más de lo que ofrece el estado.