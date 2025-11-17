Aguascalientes registra un día frío este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cielo despejado y ambiente frío marcarán el inicio de semana en Aguascalientes este lunes, con temperaturas mínimas que podrían descender entre los 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas, de acuerdo con el pronóstico nacional.

El reporte indica que el amanecer traerá condiciones de frío a muy frío en la entidad, similares a las previstas para regiones altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca. Además, no se descartan heladas en la Mesa del Norte, donde el descenso térmico será más marcado.

Para el transcurso del día, se prevé cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en prácticamente todo el territorio nacional, incluido Aguascalientes, lo que permitirá un ambiente más templado hacia la tarde.