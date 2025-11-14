22 C
Aguascalientes
16 noviembre, 2025
Aguascalientes se une a la Marcha Nacional de este ¡Por la Justicia, Paz y Dignidad para México!

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad se suma a las movilizaciones ciudadanas que se realizarán en todo el país este 15 de noviembre, en respuesta al clima creciente de violencia, inseguridad y agravios que enfrenta la nación.

Entre las exigencias de esta movilización está el reclamo de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y por todas las víctimas que han quedado en el olvido. Este crimen, que ha estremecido al país, refleja la urgencia de poner un alto a la impunidad y recuperar la seguridad que los mexicanos merecen.

La ciudadanía de Aguascalientes expresará el hartazgo frente a las políticas del actual gobierno federal, que a decir de los manifestantes  no han brindado resultados ante la violencia, la corrupción y la crisis social que atraviesa México.

A traves de redes sociales la llamada Generación Z, que está detrás de la movilización ha emitido una serie de recomendaciones para este sabado.

-No se permitirá el uso de capuchas, máscaras o cualquier elemento que cubra el rostro. Quien oculte su identidad será invitado a retirarse.

-Manifestación 100% ciudadana y no partidista.

No se permitirán banderas, logotipos o propaganda de ningún partido político. Asiste únicamente como ciudadano.

-La participación está abierta a trabajadores, jóvenes, estudiantes, familias y cualquier persona que desee expresar su inconformidad de forma pacífica, respetuosa y responsable.

 Objetivos principales:

-Exigir justicia, seguridad y dignidad.

-Alzar la voz contra la violencia generalizada en el país.

-Demandar un cambio en las políticas públicas que no han frenado la inseguridad.

Se pide además no caer en provocaciones, además de advertir que cualquier intento de infiltración o violencia será denunciado públicamente.

Asimismo se tendrán observadores registrando los eventos para garantizar que la movilización se mantenga pacífica y libre de manipulación.

Datos de la marcha:

Lugar de inicio: Plaza Patria, Aguascalientes

Destino: Palacio de Gobierno Estatal

Hora: 10:00 AM

Fecha: 15 de noviembre

¡Callar no es opción!

Aguascalientes marcha junto a México.