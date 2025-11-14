Aguascalientes se une a la Marcha Nacional de este ¡Por la Justicia, Paz y Dignidad para México!

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad se suma a las movilizaciones ciudadanas que se realizarán en todo el país este 15 de noviembre, en respuesta al clima creciente de violencia, inseguridad y agravios que enfrenta la nación.
Entre las exigencias de esta movilización está el reclamo de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y por todas las víctimas que han quedado en el olvido. Este crimen, que ha estremecido al país, refleja la urgencia de poner un alto a la impunidad y recuperar la seguridad que los mexicanos merecen.
La ciudadanía de Aguascalientes expresará el hartazgo frente a las políticas del actual gobierno federal, que a decir de los manifestantes no han brindado resultados ante la violencia, la corrupción y la crisis social que atraviesa México.
A traves de redes sociales la llamada Generación Z, que está detrás de la movilización ha emitido una serie de recomendaciones para este sabado.
-No se permitirá el uso de capuchas, máscaras o cualquier elemento que cubra el rostro. Quien oculte su identidad será invitado a retirarse.
-Manifestación 100% ciudadana y no partidista.
No se permitirán banderas, logotipos o propaganda de ningún partido político. Asiste únicamente como ciudadano.
-La participación está abierta a trabajadores, jóvenes, estudiantes, familias y cualquier persona que desee expresar su inconformidad de forma pacífica, respetuosa y responsable.
Objetivos principales:
-Exigir justicia, seguridad y dignidad.
-Alzar la voz contra la violencia generalizada en el país.
-Demandar un cambio en las políticas públicas que no han frenado la inseguridad.
Se pide además no caer en provocaciones, además de advertir que cualquier intento de infiltración o violencia será denunciado públicamente.
Asimismo se tendrán observadores registrando los eventos para garantizar que la movilización se mantenga pacífica y libre de manipulación.
Datos de la marcha:
Lugar de inicio: Plaza Patria, Aguascalientes
Destino: Palacio de Gobierno Estatal
Hora: 10:00 AM
Fecha: 15 de noviembre
¡Callar no es opción!
Aguascalientes marcha junto a México.