24 C
Aguascalientes
19 agosto, 2026
Tendencias

Un gato sin hogar encuentra refugio y trabajo en una…

Cancelan presentación de Luis R. Conriquez en la Feria de…

Aguascalientes supera la media nacional en muertes por accidentes de…

Morena justifica recortes de pensiones a jubilados

Cambiarán nombre a escuelas militarizadas, pero no su formación en…

Choque de patrulla deja 2 policías heridos en Colinas del…

Urgen las nuevas unidades de transporte anunciadas por Movilidad: Montero

Prevén lluvias fuertes para septiembre y octubre; PC refuerza prevención

Hasta hoy no le han notificado sobre su posible destitución…

Exigen a centros comerciales de Aguascalientes cumplir con la reforestación 

Aguascalientes supera la media nacional en muertes por accidentes de transporte

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El estado de Aguascalientes registró durante 2025 una tasa de 30.7 defunciones por cada 100 mil habitantes a causa de accidentes de transporte, cifra superior al promedio nacional, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.

Al considerar la estructura de edad de la población, la tasa estandarizada de la entidad alcanzó 33.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a Aguascalientes entre los estados con mayor incidencia de muertes relacionadas con accidentes de transporte.

A nivel nacional, los hombres concentraron el 81.4 por ciento de las defunciones por esta causa, frente al 18.5 por ciento correspondiente a mujeres. Los grupos de edad más afectados fueron los jóvenes de entre 15 y 24 años y los adultos de 25 a 34 años.

Los registros también muestran que los días con mayor número de fallecimientos fueron domingo, sábado y lunes, mientras que las horas con más casos fueron las 00:00 y las 20:00 horas.