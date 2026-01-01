Aguascalientes supera la media nacional en muertes por accidentes de transporte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El estado de Aguascalientes registró durante 2025 una tasa de 30.7 defunciones por cada 100 mil habitantes a causa de accidentes de transporte, cifra superior al promedio nacional, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.

Al considerar la estructura de edad de la población, la tasa estandarizada de la entidad alcanzó 33.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a Aguascalientes entre los estados con mayor incidencia de muertes relacionadas con accidentes de transporte.

A nivel nacional, los hombres concentraron el 81.4 por ciento de las defunciones por esta causa, frente al 18.5 por ciento correspondiente a mujeres. Los grupos de edad más afectados fueron los jóvenes de entre 15 y 24 años y los adultos de 25 a 34 años.

Los registros también muestran que los días con mayor número de fallecimientos fueron domingo, sábado y lunes, mientras que las horas con más casos fueron las 00:00 y las 20:00 horas.