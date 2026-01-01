Aguascalientes va tarde en diversificar su mercado laboral: Lorena Martínez

Teresa Miranda

Aguascalientes, Ags.- Durante la rueda de prensa sobre la alianza académica entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el Krach Institute for Tech Diplomacy, la representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Lorena Martínez Rodríguez, aseguró que nuestra entidad lleva años rezagada en la diversificación de su mercado laboral y la dependencia excesiva de la industria automotriz representa un riesgo real para el futuro económico del estado.

“Creo que vamos tarde. Debimos haber iniciado este proceso de diversificación probablemente hace 15 años”, señaló Martínez Rodríguez.

El rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, coincidió en que la universidad tiene una responsabilidad directa en preparar a los jóvenes para un mercado laboral más amplio y competitivo.

“El abogado que no sepa interactuar con la inteligencia artificial seguramente se rezagada y será menos competitivo”, advirtió.

Comentaron que Aguascalientes tiene una ventana de oportunidad en varios sectores que aún no se han explotado a fondo, cómo el de los semiconductores, industria para la que ya existe un corredor de producción en desarrollo en el Bajío y en el que nuestra entidad está incluida.

Otros sectores destacados fue la agroindustria, ciberseguridad, robótica, biología sintética, tecnologías espaciales y monedas digitales, todas ellas contempladas dentro de los ejes estratégicos del gobierno federal y estatal.

El CEO del Krach Institute, Alessio Hagen Estrada, aportó que de los 3.5 millones de patentes registradas en el mundo en el último año, México apenas colocó 20 mil, frente al millón y medio de China o el medio millón de Estados Unidos.

“Tenemos que acelerar el proceso de generación de patentes e inventos desde la universidad”, concluyó.